مركز سبها الطبي يسجل 8 وفيات بفيروس كورونا خلال أسبوع

سجل مركز سبها الطبي، 8 وفيات بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الماضي.

وقال المركز في بيان اليوم، إن الأسبوع الماضي، شهد توافد أعداد غفيرة من المواطنين على مركز الفلترة، والذين يشتكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز، أن العناصر الطبية والطبية المساعدة ومشرفي المركز، أصدروا خلال الأسبوع الماضي، بيان استغاثة بسبب نقص الأوكسجين، فيما زودت وزارة الصحة المركز أمس بمصنع أوكسجين جار العمل على تشغيله، وفق البيان.

– العاملون بـ«عزل سبها» يستغيثون بسبب نقص الأوكسجين

والأربعاء، طالب العاملون بمركز سبها الطبي المسؤولين في الدولة بضرورة «التدخل العاجل» وتوفير أسطوانات الأوكسجين في ظل «النقص الحاد»، الذي يعانيه المركز، مؤكدين عدم مسؤوليتهم عن أي مضاعفات يتعرض لها المرضى جراء ذلك.

وفي مقطع فيديو بثته، اليوم الأربعاء، صفحة المركز على موقع «فيسبوك»، قالت مشرفة العزل بمركز سبها الطبي إن «الوضع سيئ جدا، ومأساوي»، مطالبة الجهات العامة بـ«التدخل».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا