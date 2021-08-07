العيساوي: حتى الآن لم تظهر بوادر تبرهن على إنجاز الانتخابات في موعدها

قال عضو مجلس النواب علي العيساوي، إنه حتى الآن لم تظهر بوادر حقيقية لإنجاز الانتخابات في موعدها، و ليس هناك جدية في إنجاز هذا الاستحقاق.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم أن الخديعة والمغالبة هي سياسة كل الأطراف للفوز بالنتائج التي تلائمها، وإغفال عامل مهم في أي عملية انتخابية تحدث بعد الحرب وهو المصالحة.

وأوضح أن المصالحة ودعم الحكومة الوليدة لتوفير الخدمات وإحداث حالة من الارتياح العام لدى الشارع بنجاح العملية الانتخابية وانعكاس نتائجها عليه يزيد حالة الاستقرار ويعزز الوحدة الوطنية في كل أنحاء ليبيا.

وتابع قائلًا: ” إذا أردنا تحقيق خارطة الطريق لابد من المصالحة المبنية علي جبر الضرر والتعهد في ميثاق شرف بين كل الليبين من كل الأطراف بعدم جر البلاد في حروب ومهاترات يضمن الاستقرار لحين تحقيق الانتخابات”.