الدباشي: كوبيش دمر حلم الليبيين في إجراء الانتخابات 24 ديسمبر

‏وصف مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إبراهيم الدباشي، بأن كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنه أسوأ ممثل خاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

الدباشي، وفي تغريدة له عبر تويتر، أضاف: “أثبت يان كوبيش بأنه أسوأ ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا”.

وتابع: “أن كوبيش دمر حلم الليبيين في إجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل وما حققته سلفته ستفياني وليامز”.

وأوضح قائلا: “أن بفتح كوبيش خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي دمر ما حققته سلفه ستفياني وليامز وحلم الليبيين في انتخابات 24 ديسمبر”.

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