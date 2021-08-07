العكاري: تعديل الدبيبة للميزانية مثل من يعطي صندوق نوتيلا لعلاج مريض السكر

عبر عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي، مصباح العكاري، انتقادا لمشروع قانون الميزانية العامة الذي بأكثر من 111 مليار دينار، والذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية وعرضته على أعضاء مجلس النواب، واصفًا الزيادة بـ”إعطاء صندوق نوتيلا لعلاج مريض السكر”.

وحذَّر العكاري في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أن “مشروع الميزانية الذي «عدل على أسس عاطفية أكثر منها مهنية، هو طريق مفتوح نحو ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض أكثر في قيمة الدينار الليبي، إنه خطر حقيقي يهدد الاقتصاد الليبي”.

وتساءل بقوله: “أين هي الأصوات التي كانت تعارض سعر الصرف؟.. أين هي اليوم مع هذا الخطر المحدق بنا؟”.

وأشار إلى “معالجة أمور الدولة بالعواطف”، رغم إقراره في الوقت نفسه بأن “هناك شرائح من موظفي الدولة تحتاج إلى زيادة مرتبات”.

واقترح العكاري عدة بدائل لزيادة المرتبات، منها “تخفيض سعر الصرف التدريجي، معتبرا أنه هو الأفضل بكثير من زيادة المرتبات” وتعديل كل من سياسة الإقراض والنظام الضريبي، اللذين قال إنهما سيخففان من “تكلفة المرتبات المرتفعة”.

واختتم بقوله:”فتح المقاصة يخفف على كثير من المواطنين الذين توجد حساباتهم في مصارف مثل الوحدة والتجارة والتنمية”.

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