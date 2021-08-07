العكاري: لو تم اعتماد الميزانية حسب الابواب المقترحة ستكون طريق مفتوح نحو ارتفاع معدلات التضخم 

ليبيا – قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري “لقد كانت هناك مشكلة كبيرة في الاقتصاد الليبي وتحتاج إلى معالجة مؤلمة جداً ولكن لا مفر منها حتى يعود الاستقرار الاقتصادي وكانت هناك خطة زمنية محددة بـ 18 شهر للمعالجة”.

العكاري أضاف بحسب المركز الاعلامي لمؤسسات ووزارة وهيئات حكومة الوحدة “كانت وصفة سعر الصرف هي أشبه بصرف دواء مر علقم حتى يعطي مفعوله للأسف الشديد تأتي الحكومة وبضغط من البرلمان لتضع ميزانية بـ 111 مليار دينار إن أقل وصف لها وكأنها أعطت علاج لمريض بالسكر صندوق نيوتيلا لكي تعالجه”.

وأشار إلى أنه لا يمكن معالجة أمور الدولة بالعواطف نعم هناك شرائح من موظفي الدولة تحتاج لزيادة مرتبات ولكن بعد دراسة مستفيضة أن تخفيض سعر الصرف التدريجي هو افضل بكثير من زيادة المرتبات وفقاً لقوله.

وتابع:”إن فتح المقاصة أيضاً يخفف على كثير من المواطنيين الذين حساباتهم في مصارف مثل الوحدة والتجارة والتنمية، تعديل سياسة الاقراض أفضل من زيادة المرتبات وتعديل النظام الضريبي يخفف من تكلفة المرتبات المرتفعة أقول لو تم اعتماد هذه الميزانية حسب الارقام المدرجة بها والابواب المقترحة سأكون هذه المرة متشائمًا لأبعد الحدود وستكون هذه الميزانية التي اعدت على أسس عاطفية أكثر منها مهنية طريق مفتوح نحو ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض أكثر في قيمة الدينار الليبي”.

كما نوّه إلى أن الميزانية خطر حقيقي يهدد الاقتصاد الليبي، متسائلاً:” أين هي الاصوات التي كانت تعارض سعر الصرف وأين هي اليوم مع هذا الخطر المحدق بنا؟”.

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