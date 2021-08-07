مؤكداً احتلالهم غرب ليبيا.. وزير الدفاع التركي: جنودنا ليسوا أجانب

قال وزير دفاع الإحتلال التركي خلوصي أكار، إن “بلاده عازمة على مواصلة الوقوف إلى جانب ليبيا لتحقيق الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنه ينبغي على الجميع إدراك وجود تعاون عسكري وتعليمي تقدمه تركيا لصالح ليبيا وفقا للتفاهمات بين الطرفين”، وفق قوله.

وأضاف أكار، في تصريحات صحفية، أن “بلاده تقدم استشارات أمنية وتدريبا لمن أسماهم “الجيش الليبي” (الميليشيات والجماعات المتطرفة)، وهو أمر معروف في كل الدول، لافتا إلى أن جنودهم ليسوا أجانب في ليبيا، وإنما يواصلون أنشطتهم هناك بدعوة من الحكومة”، على حد تعبيره.

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