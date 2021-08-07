إدارة الإنتاج بشركة الكهرباء: ما نفذ من مشروعات الصيانة ضمن ميزانية الطوارئ وصل 66% من إجمالي المبلغ

ولفت إلى أن ما تم إدخاله من وحدات إنتاجية في حدود 470 ميجاوات، مضيفاً”محطة أوباري ستسهلك عند تشغيلها 35 ألف برميل من النفط الخام يومياً، والوحدة الأولى منها ستدخل خلال عشرة أيام، هناك 300 ميجاوات جاهزة في أوباري ولكن توجد مشكلة في خط نقل خط الفجيج الذي لم يُستكمل فيه العمل بمسافة 70 كيلومترا”.