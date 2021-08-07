“إيريني”: شراكة جديدة للحد من الهجرة غير الشرعية في ليبيا

أعلنت عملية إيريني عن إطلاق شراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي؛ للمساعدة الحدودية في ليبيا، وهي بعثة مدنية مُكلّفة بالمساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر والإرهاب.

ونشر الموقع الرسمي للعملية على تويتر مراسم توقيع الشراكة بين قائد عملية إيريني فابيو أغوستيني، ورئيسة البعثة الأوروبية “ناتالينا سيا”، والتي تأتي بحسب الموقع في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أطلق عملية إيريني البحرية أواخر مارس 2020، بهدف فرض حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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