نقابة الأطباء تكذب حكومة الوحدة: ليبيا تفتقر إلى لقاحات كورونا وتعاني من نقص الأوكسجين

قال رئيس نقابة الأطباء، محمد الغوج، إن حكومة الوحدة المؤقتة أصدرت قرارا بفرض حظر شامل للتجول لمدة 3 أيام ابتداءا من اليوم السبت، تزامنًا مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام الهجري الجديد.

وأكد الغوج، في تصريحات مع الإذاعة الفرنسية، أن هذا القرار سيطبق في وسط وغرب البلاد بما في ذلك العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن البلاد تفتقر إلى اللقاحات المضادة فيروس “كورونا” وتعاني من نقص الأوكسجين.

وأضاف أن عدد كبير من المستشفيات أعلنت أنها غير قادرة على استقبال المرضى، مؤكدا أن الوضع الصحي في ليبيا كان كارثيًا على جميع المستويات، منذ عدة أيام.

كما أكد أن “متحور دلتا الذي غزا تونس تم نقله إلى ليبيا بسبب الجوار وتبادلتنا مع هذا البلد، وتم إعادة أكثر من 6000 ليبي إلى طرابلس في أعقاب الأزمة الصحية في تونس، والتي تسببت في انفجار الحالات هنا”.

وقال الغوج: “لدينا نظام صحي متهالك، ونفتقر إلى الموارد والمواد، وكان علينا إحضار الأوكسجين واللقاحات، لكن للأسف الحلول التي قدمتها وزارة الصحة غير مؤكدة للغاية”، متهمًا الحكومة بالتقصير في مواجهة هذه الأزمة.

وأوضح رئيس نقابة الأطباء، أن هذه الحلول لم تكن مبنية على خطة عمل حقيقية يمكن أن تتغلب على نقص الأوكسجين والمعدات الطبية، مشيرًا إلى أن هذه ليست مسؤولية وزارة الصحة فحسب، بل الحكومة أيضًا التي لم تخصص الميزانية اللازمة لذلك.

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