عميد بلدية بني وليد يستغيث بوزارة الصحة: الإصابات في تزايد مستمر ونوفر أسطوانات الأكسجين بالجهود الذاتية

وجه عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي، نداء استغاثة لوزارة الصحة والجهات المختصة، لتوفير أسطوانات الأكسجين في مركز العزل، خوفًا من وقوع أضرار غير محمودة نتيجة نفاذه.

وأكد العزوزي، في تصريحات لـ”فواصل”، أن البلدية تقوم بتوفير الأكسجين بشكل يومي من مدن الجوار، قائلاً: “لدينا فقط 124 أسطوانة في حين أن المفترض أن يكون لدينا 500 في الحد الأدنى لتوفير احتياجات مركز العزل والمصابين المحجوزين في منازلهم”.

وأوضح أن البلدية ما زالت تنتظر وعود وزارة الصحة بتوفير النواقص، مشيرًا إلى أن الحالات في تزايد ولدينا 15 مصابًا في غرفة العناية، ولا نستطيع استقبال حالات أخرى لعدم توفر أسرة.

وكشف العزوزي أن البلدية سجلت حالتي وفاة أمس الجمعة، مضيفًا أن خزان الأكسجين المسال قارب على النفاد، وسعر تعبئة الأسطوانة بلغ 25 دينارًا توفرها البلدية للمرضي بالجهود الذاتية.

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