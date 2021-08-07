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أمغيب: أدعو للاقتداء بمصر وتونس لتخليص ليبيا من الإخوان المفسدين

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أمغيب: أدعو للاقتداء بمصر وتونس للتخليص ليبيا من الإخوان المفسدين

دعا عضو مجلس النواب سعيد امغيب، للاقتداء بتجربة كلا من دولتي مصر وتونس في مساندة الجيش والتخلص من جماعة الإخوان.

وقال «امغيب»، في تدوينة له بموقع “فيسبوك” «الحقيقة التي لا يريد الاعتراف بها بعض من نعتبرهم شركاء في الوطن، هى أن الأشقاء في مصر تخلصوا من شر جماعة الإخوان المفسدين بفضل مساندتهم للجيش».

وأضاف أن التجربة المصرية أعادت الأمور إلى نصابها وأوصل الدولة إلى مرحلة الاستقرار ومنها للبناء والتنمية، كذلك الأشقاء في تونس استفادوا من التجربة المصرية فكانت كل خطوات الرئيس قيس سعيًد مدعومة شعبياً وعسكريا.

واختتم امغيب بقوله «الوضع عندنا ليس استثناء ولن يكون الحل السريع إلا بسلوك نفس الطريق الذي سلكه جيراننا».

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لببيا ليست مصر ولا تونس ول اي دولة خأرى ـ ليبيا تعرضت لحرب مشينة وقثف لم تتعرض اليه تونس ولا مصر ولا الجزائر ولا السودان ـ بمرامرات عربية صهيونية ـ ومحاولة تغيير الشئون القضائية الاسلامية الليبية المتعلقة بشئون المجتمع المدني والأمني ليبيا الان أصصبحتت مرتع للمخابرات للخليجية والقطرية والمصرية وغيرهم ـ وتدخلاتهم فقط لجعل االمنطقة غير مستقرة وذلك بدعم احزاب ـ وجنرالات خارجين عن الدين ولايستطيعون حتى تأدية الصلاةالمفروضة على المسلمين ـ فقط لأحتكار مؤسسات المجتمع المدني وترهيب المواطن البسيط ـ ولم نراهم يضعون حدود للتواجد الأ-جنبي داخل تراب الوطن المغتصب .

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  • لببيا ليست مصر ولا تونس ول اي دولة أخرى ـ ليبيا تعرضت لحرب مشينة وقصف وتخريب لم تتعرض اليه لا تونس ولا مصر ولا الجزائر ولا السودان ـ بمؤامرات عربية صهيونية ـ ومحاولة تغيير الشئون القضائية الاسلامية الليبية المتعلقة بشئون المجتمع المدني والأمني ليبيا الان أصصبحتت مرتع للمخابرات للخليجية والقطرية والمصرية وغيرهم ـ وتدخلاتهم فقط لجعل االمنطقة غير مستقرة وذلك بدعم احزاب ـ وجنرالات خارجين عن الدين ولايستطيعون حتى تأدية الصلاةالمفروضة على المسلمين ـ فقط لأحتكار مؤسسات المجتمع المدني وترهيب المواطن البسيط ـ ولم نراهم يضعون حدود للتواجد الأ-جنبي داخل تراب الوطن المغتصب .

    رد