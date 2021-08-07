تعرف على مستجدات إقفال مستشفى الجلاء بطرابلس والأوضاع بداخله

أكد الدكتور بمستشفى الجلاء للنساء والولادة بطرابلس مجدي كامل أنه قد تم اقفال مستشفى الجلاء اليوم وذلك لعدم توفر الأكسجين وبوجود حالات تبلغ عدد 20 طفلاً وسيدة متواجدة بالعناية مع وجود حالات التي تأتينا بشكل يومي و 30 حالة ولادة مع عمليات قيصرية وولادة طبيعية .

كامل، وفي تصريحات صحفية، قال: “منذ أسبوع نراسل الجهات المختصة ولا استجابة بالخصوص مؤكداً أن هناك نواقص بالمستشفى ، وليس فقط أكسجين ولكنه ضروري في حال العمليات وهو أهم شيء خصوصاً في حالات حديثي الولادة”.

وأكد على أن الحالات متواجدة ولا نستطيع تحويلها اليوم ونستطيع تدبير الآمر إلى غداً وهناك حالات تحتاج إكسجين .

وكشف عن وعود وزارة الصحة بتوفير الأكسجين ولكن لم يصل أي شيء إلى حد الآن.

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