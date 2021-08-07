صور مسربة تكشف احتجاز عشرات الشباب السوريين بسجون المنطقة الغربية في أوضاع معيشية صعبة

كشفت صور مسربة من سجون المنطقة الغربية احتجاز عشرات الشباب السوريين خلال محاولتهم اللجوء لأوروبا.

وأظهرت صورا سربها أحد الناجين من السجون بطرابلس، عشرات المحتجزين من محافظة درعا، جرى توقيفهم من خفر السواحل خلال محاولتهم اللجوء إلى أوروبا عبر البحر، موضحاً أنه تم إلقاء القبض عليهم واقتيادهم إلى طرابلس قبل أقل من كيلو متر واحد من شواطئ إيطاليا، في وقت تم توزيع المحتجزين بين سجون أبو سليم وعين زارة وغوط الشعال.

وبينت الصور عشرة أبنية يوجد في كل بناء حوالي ثلاثمائة وخمسين سجينا، يعانون من أوضاع سيئة للغاية، خاصة عمليات الضرب التي يتعرض لها السجناء بما فيهم المرضى.

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