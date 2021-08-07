غدامس .. تكريم أحد المتطوعين لمساهمته في نقل الأكسجين

تقرير| 218

في ظل الأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد هذه الأيام بتفشي فيروس كورونا يبرز دور المجتمع المدني والمتطوعين في تقديم يد العون للمؤسسات العاملة في المجال الطبي.

وفي غدامس يسعى إسماعيل الهاشمي من قرية ماترس التي تبعد نحو 90 كيلومترا من المدينة إلى مساعدة قسم العزل وبقية الأقسام في مستشفى غدامس العام من خلال استخدام سيارته الخاصة لجلب أسطوانات الأكسجين من عدة مدن في المنطقة الغربية.

ورغم تهالك الطريق البرية وشح الوقود وتكبد عناء السفر، فإن إسماعيل يبدي رغبته في التطوع من أجل إنقاذ الآخرين في صورة تتجلى فيها أسمى معاني الوطنية.

مبادرة الهاشمي وجدت التكريم اللائق من فريق رواد الخير للعمل التطوعي بحضور إدارة مستشفى غدامس العام وبعض رؤساء الأقسام في لفتة تعبر عن الوفاء لكل المتطوعين الذين يبذلون جهدهم من أجل الوطن.

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