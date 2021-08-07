جلسة توعوية في غات حول مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات

تقرير| 218

نظمت منظمة القيادة لتمكين المرأة جلسة توعوية عن أهمية مشاركة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات المقبلة كونهم جزءا مهما من المجتمع الليبي .. والجلسة ضمن حملة “شعلة وطن للتوعية “.

تعد الجلسة هي الثالثة التي ينظمها فريق شعلة وطن للرفع من مستوى الوعي الانتخابي في المدينة.

ووفقا للقيمات على الحملة والجلسة- “المفوضية العليا للانتخابات تولي اهتماما كبيرا بمشاركة هذه الفئة بتوفيرها كتيبات بلغة برايل للمكفوفين، وكتيب لتدريب مراقبين على لغة الإشارة وكيفية التعامل معهم، وحدد مركز أسماء كمركز لاقتراع هذه الفئة”.

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