الشركة العامة للكهرباء: الإنتاج الحالي للشبكة 5200 ميغاوات

كشف مدير إدارة الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء كمال ضو، أن الإنتاج الحالي للشبكة يُقدّر بنحو 5200 ميجاوات، فيما بلغ مقدار العجز 3000 ميجاوات بعد إدخال 470 ميجاوات إضافية من الوحدات الإنتاجية.

تصريحات مدير الإدارة جاءت في اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية لبحث أزمة انقطاع الكهرباء، موضحاً أن إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية وصل إلى 8050 ميجاوات، وأن ما نُفّذ من مشروعات للصيانة ضمن ميزانية خطة الطوارئ وصل إلى 66% من إجمالي المبلغ المخصص.

وأعلن مدير إدارة الإنتاج عن عودة الوحدة الأولى بمحطة أوباري خلال عشرة أيام، بعد تزويدها بـ 35 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وجاهزيتها لإدخال 300 ميجاوات على الشبكة فور استكمال خط نقل الفجيج بطول 70 كيلومترا، مبيناً أن ما تنتجه محطة أوباري حالياً يصل إلى 640 ميجاوات، بينما ما يتم نقله منها هو فقط 250 ميغاوات. حسب نص التصريحات التي نشرها المركز الإعلامي للوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة التابع لحكومة الوحدة الوطنية.

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