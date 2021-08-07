«الصحة» تعلق على غلق مستشفى الجلاء للنساء ​بسبب نقص الأوكسجين

أصدرت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، بيانا توضيحيا بشأن إعلان مستشفى الجلاء للنساء والولادة غلق أبوابه؛ جراء نقص الأوكسجين.

وفي البيان، أوضح مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة طارق الغوج، أن مخزون الأوكسجين بالمستشفى يقدر بنحو 400 لتر أي ما يكفي احتياج المستشفى لمدة أسبوعين.

وأشار البيان إلى أن تصريح المسؤول يأتي بناء على «ما تم الوقوف عليه من قبل مكتب التفتيش بالإدارة أثناء زيارته للمستشفي والاطلاع على مخزونه من الأوكسجين».

– الزناتي: تعاقدنا على استيراد مليوني لتر أكسجين كمخزون للطوارئ

وأكدت الوزارة اتخاذها «إجراءات عاجلة» لدعم المستشفى بكميات من الأوكسجين قبل نفاد المخزون، لافتة إلى أن سيارات نقل الأوكسين في طريقها إلى المستشفى كما أن «المستشفى مستمر في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين».

وتعاني عديد المستشفيات ومراكز العزل من نقص مادة الأوكسجين خلال الفترة الأخيرة، مع دخول البلاد الموجة الثالثة من فيروس «كورونا المستجد»، التي تسببت في تزايد عدد الإصابات بشكل ملحوظ.

وفي مواجهة ذلك، إعلن وزير الصحة علي الزناتي، نهاية يوليو الماضي، تعاقد الحكومة على استيراد مليوني لتر من الأوكسجين، بواقع 100 ألف لتر يوميًّا، مؤكدًا أنها ستكون مخزونًا استراتيجيًّا لحالة الطوارئ

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