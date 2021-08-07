امغيب: ليس أمام الشعب الا أحد خيارين إما ايقاف تصدير النفط أو التجهيز لبيان إعلان الإنفصال عن حاضنة الأتراك

علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب، اليوم السبت، على كلام وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الذي قال فيه: “قواتنا في ليبيا ليست قوات أجنبية وستواصل نشاطها هناك”.

امغيب، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، قال: “بدون مواربة وبدون اي مجاملة هذه التصريحات تؤكدها زيارة وفد رئيس الحكومة الدبيبة الذي ضم محافظ المركزي الصديق الكبير ، لدولة تركيا من أجل تقديم الدعم، بالتالي أعتقد أن الأمور قد اتضحت الآن و في حالة تم صرف اي أموال للاتراك فإن الحرب سوف تعود ولن يكون هنالك اي حديث عن إلانتخابات لا في ديسمبر القادم ولا بعد القادم ، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات والمشاكل لتضيق الخناق على المواطن”.

وتابع: “إذاً وهذه أول مرة أقولها ليس أمام الشعب الليبي الا أحد خيارين كلاهما مر، إما ايقاف تصدير النفط أو التجهيز لبيان إعلان الإنفصال عن حاضنة الأتراك وكل المطالبين ببقائهم”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

