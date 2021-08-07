وزارة الصحة تعلق على غلق مستشفى الجلاء للنساء ​بسبب نقص الأوكسجين

أصدرت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، بيانا توضيحيا بشأن إعلان مستشفى الجلاء للنساء والولادة غلق أبوابه؛ جراء نقص الأوكسجين

وفي البيان، أوضح مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة طارق الغوج، أن مخزون الأوكسجين بالمستشفى يقدر بنحو 400 لتر أي ما يكفي احتياج المستشفى لمدة أسبوعين.

وأشار البيان إلى أن تصريح المسؤول يأتي بناء على “ما تم الوقوف عليه من قبل مكتب التفتيش بالإدارة أثناء زيارته للمستشفي والاطلاع على مخزونه من الأوكسجين”.

وأكدت الوزارة اتخاذها “إجراءات عاجلة” لدعم المستشفى بكميات من الأوكسجين قبل نفاد المخزون، لافتة إلى أن سيارات نقل الأوكسين في طريقها إلى المستشفى كما أن “المستشفى مستمر في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين”.

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