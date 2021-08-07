امغيب: أدعو للاقتداء بمصر وتونس للتخليص ليبيا من الإخوان المفسدين

دعا عضو مجلس النواب سعيد امغيب، للاقتداء بتجربة كلا من دولتي مصر وتونس في مساندة الجيش والتخلص من جماعة الإخوان.

امغيب، وفي تدوينة له بموقع “فيسبوك”، قال: “الحقيقة التي لا يريد الاعتراف بها بعض من نعتبرهم شركاء في الوطن، هى أن الأشقاء في مصر تخلصوا من شر جماعة الإخوان المفسدين بفضل مساندتهم للجيش”.

وأضاف أن التجربة المصرية أعادت الأمور إلى نصابها وأوصل الدولة إلى مرحلة الاستقرار ومنها للبناء والتنمية، كذلك الأشقاء في تونس استفادوا من التجربة المصرية فكانت كل خطوات الرئيس قيس سعيًد مدعومة شعبياً وعسكريا.

واختتم امغيب بقوله “الوضع عندنا ليس استثناء ولن يكون الحل السريع إلا بسلوك نفس الطريق الذي سلكه جيراننا”.

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