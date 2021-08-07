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توافق أمريكي جزائري على أهمية سيادة ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة، عدداً من القضايا الإقليمية في مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا وتونس.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الوزيرين اتفقا على أهمية استقرار ليبيا وسيادتها بعيداً عن التدخلات الخارجية، كما بحثا جهود الجزائر لتنويع اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات التجارية الأمريكية.

وجدد بلينكن بدوره التزام بلاده بمساعدة الجزائر في مكافحة كوفيد – 19، معلناً تقديم 4 ملايين دولار كمساعدات طارئة مباشرة، ومستشفى ميداني وفق أحدث المواصفات.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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