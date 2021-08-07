برعاية ليفي.. باشاغا يتعاقد مع شركة فرنسية للترويج لنفسه أوروبياً من أجل رئاسة ليبيا

كشف مصدر أمني مسؤول لـ ” الساعة 24 ” عن تعاقد وزير الداخلية السابق في “حكومة الوفاق” فتحي باشاغا مع شركة فرنسية ( Avisa J5 ) للترويج له في اوروبا من اجل وصوله للرئاسة في ليبيا بدعم وتنسيق من المفكر الفرنسي برنار هنري ليفي وهو التعاقد في مدة لم تتجاوز ستة اشهر .

وقال المصدر ان الشركة الفرنسية لم تكشف عن قيمة التعاقد الذي وصفه بالكبير كون ان الحملة تتضمن عديد الدول الاوروبية للترويج لـ ” باشاغا ” الذي بات يحظي بدعم فرنسي مؤخرا بحسب مقربين من قيادات مليشيات مصراتة، ويسمح القانون القانون الفرنسي بسرية التعاقد وعدم الافصاح عن التفاصيل للراي العام عكس القانون الأمريكي.

الجدير بالذكر ان كالة “رويترز” البريطانية، كشفت عن تعاقد فتحي باشاغا في الفترة الماضية مع شركة المحاماة الأمريكية “Brownstein Hyatt Farber Schreck” بـ50 ألف دولار شهريا؛ من أجل تلميع صورته كمرشح رئاسي في انتخابات 24 ديسمبر.

وأوضحت رويترز، في تقرير لها، أن مكتب الشركة الأمريكية أعلنت في 2 يوليو الجاري أنها تعمل لصالح باشاغا بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الفيدرالي، والذي يتطلب الكشف عن بعض الأمور للعملاء الأجانب خارج نطاق التقاضي التقليدي القائم على المحاكم.

وأفاد التقرير، بأن عقد الشركة الأمريكية البالغ قيمته 50 ألف دولار شهريا يؤكد أنها ستساعد في الترويج لانتخابات حرة ونزيهة في ليبيا وستدعم جهود مكافحة الفساد، موضحًا أن الشركة تخطط للتواصل مع مسؤولي الحكومة الأمريكية، لكن العقد لم يحدد نطاق هذا العمل.

وذكر أنه تم تسمية مديري السياسات في شركة المحاماة “إد رويس” و”دوغ ماجواير” و”سامانثا كارل يودر” كمشرفين على مجموعة الضغط لصالح باشاغا، مؤكدة أن رويس هو عضو كونجرس جمهوري سابق عن ولاية كاليفورنيا.

وبيّن التقرير أن شركة المحاماة سجلت ما يقرب من 4 ملايين دولار في الإيرادات في عامي 2019 و2020م من الدعوة للعملاء المسجلين بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.