مديرية أمن الكفرة يبحث أوجه التنسيق والتعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية بالمدينة

بحث مدير أمن الكفرة مع عدد من الضباط التابعين للمديرية والادارة العامة للدعم المركزي المستهدفين بدورة الأمن الانتخابي والمسؤولين على المراكز الانتخابية بالمدينة أوجه التنسيق والتعاون بين مديرية الأمن ومكتب الإدارة الانتخابية بالمدينة.

وتطرق الاجتماع الذي عقده بمقر المجلس لتوضيح مهام رجل الأمن بمراكز الانتخاب والحالات التي يتدخل بها إضافة إلى كيفية فرض السيطرة الأمنية على المراكز الانتخابية ومنع التجمهر أمام مراكز الاقتراع وذلك استعداداً للانتخابات القادمة المزمع عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

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