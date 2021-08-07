القبض على متهم تخصص في السطو على العمالة الأجنبية في بنغازي

ألقى مركز شرطة القوارشة القبض على شخص يقوم بالسطو على العمالة الأجنبية بمنطقة الهواري،

وبحسب إيجاز صحفي لمديرية أمن بنغازي، ورد بلاغ من قبل غرفة العمليات بمديرية أمن بنغازي الى مركز شرطة القوراشة بوجود شخص قائم بالسطو على العمالة الاجنبية بمنطقة الهوراي بالقرب من مصنع الأعلاف، وعليه تم تكليف أعضاء التحريات بالمركز بالانتقال الى مكان الواقعة ، بالتزامن مع قيام شخص بحوزته سلاح نوع(خرطوش) ويستقل مركبة افانتي اللون ابيض يقوم بسرقة عمالة أجنبية.

وتابعت مديرية الأمن، تمكن أعضاء التحريات من اعداد كمين محكم وضبط هذا الشخص وبتفتيش مركبته تم العثور بحوزته على قناع ومسدس بلاستيكي وعدد اربعه هواتف نقالة، وخلال التحقيقات في محضر جمع الاستدلال اعترف المتهم بما نسب اليه من جرائم.