مصرع وإصابة 14 مصريا وليبي في حادث سير على طريق أجدابيا – طبرق

لقى سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، مصرعهم فيما أصيب ثمانية أخرون بينهم ليبي الجنسية، نتيجة حادث سير على طريق بوابة الـ200 أجدابيا – طبرق.

فيما استقبل مستشفى المخيلي (180 كم غرب طبرق)، حالات الوفاة والإصابات.

وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح وإصابات بالغه بالرأس، وأجريت لهم الإسعافات والفحصوات الطبية اللازمة.

وشملت أسماء المصابين، «أشرف رمضان صالح، ورجب محمد محمد، وحسن علاء حسن، وشعبان جمال، ومجدي صالح، ورمضان سيد محمد، وحمادة أحمد محمد، ومصطفى طاهر أبوزيد»..

فيما شملت أسماء الوفيات «أحمد محمد سيد، ومحمد إبراهيم مصطفى، وأمين محمد أمين، ورزق عوض أبوالفتوح، وأحمد سالم شلقامي، ومحمود إدريس عبدالرازق، ومحمد رجب يونس».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا