“التضامن”: صرف المعاشات الأساسية لشهري 7 و8 وفق الزيادات المقررة

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، رئيس هيئة صندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

واستعرض اللقاء الخطوات المتخذة لصرف المعاشات الأساسية في موعدها ، وفق المكافآت المقررة بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 01 لسنة 2021 وقرار رئيس مجلس الوزراء والقاضي بتخصيص القيمة المالية اللازمة لتغطية هذه المكافآت.

وأكد رئيس هيئة صندوق التضامن الاجتماعي خلال اللقاء ، أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن تضمين هذه الزيادات لشريحة المستفيدين من المعاشات الأساسية، وذلك ضمن مرتبات شهري 7 ، 8 والتى سيتم صرفها قريبا .