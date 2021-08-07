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الرقابة على الأغذية تطالب كل إداراتها العمل خلال أيام الحظر

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر مدير عام مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية، تعميما لكافة مدراء الإدارات و المكاتب في كل من الادارة العامة و الفروع و المناطق ورئيس لجنة متابعة الحملة التطعيمية للقاح كورونا بالمركز،  بمزاولة اعمالهم الرقابية و التفتيشية طيلة أيام  الحظر .

وبحسب إيجاز صحفي للمركز، يتم العمل أيام الحظر بما تقتضيه طبيعة عمل المركز في الحفاظ على سلامة الغذاء و الدواء، وما في حكمهما بما لا يخالف أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحظر ،  والاستعانة فقط بما تلزمه الحاجة من الكوادر الفنية ودوي الاختصاص في هذا الإطار.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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