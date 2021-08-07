الرقابة على الأغذية تطالب كل إداراتها العمل خلال أيام الحظر

أصدر مدير عام مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية، تعميما لكافة مدراء الإدارات و المكاتب في كل من الادارة العامة و الفروع و المناطق ورئيس لجنة متابعة الحملة التطعيمية للقاح كورونا بالمركز، بمزاولة اعمالهم الرقابية و التفتيشية طيلة أيام الحظر .

وبحسب إيجاز صحفي للمركز، يتم العمل أيام الحظر بما تقتضيه طبيعة عمل المركز في الحفاظ على سلامة الغذاء و الدواء، وما في حكمهما بما لا يخالف أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحظر ، والاستعانة فقط بما تلزمه الحاجة من الكوادر الفنية ودوي الاختصاص في هذا الإطار.