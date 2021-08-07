‏ العثور على مُخلّفات حرب وأجسام غير منفجرة في طرابلس

عثرت مفارز تابعة لإدارة الهندسة العسكرية على مُخلفات حرب وأجسام غير منفجرة، مختلفة الأنواع والأشكال جنوبي طرابلس، وتم التعامل معها ونقلها إلى نقطة التكديس ليتم التخلص منها طبقاً للمعايير الدولية.

وذكرت إدارة التوجيه المعنوي التابعة لرئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أن فريق من مفارز إدارة الهندسة وفريق الإسعاف التابع لجهاز الطب العسكري، قد خرجوا للبحث والتقصي، بعد ورود بلاغين، أول عن مصنع للطوب الأسمنتي، من مواطن من وداي الربيع، جنوب العاصمة، والبلاغ الثاني خلف محطة وقود “خنورة “، عن وجود أجسام غريبة.. وعلى الفور تم التوجه الى النقاط المبلغ عنها، ليتضح بعد الكشف والمعاينة ماهية هذه المواد من مخلفات الحرب.

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