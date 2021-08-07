مدير إدارة التطعيمات: ننتظر الإفراج عن مليوني جرعة من اللقاح

صرح مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط اسميو، بأنهم ينتظرون أن يفرج مركز الرقابة على الأغذية عن الشحنة الأكبر التي وصلت مؤخرا والمقدرة بمليوني جرعة لتوزيعها على مراكز التطعيمات.

اسميو، وفي تصريح صحفي، اليوم السبت، قال: “إن مراكز التطعيم توقفت عن العمل استجابة لقرار الحظر الكلي، مشيرا إلى أنها ستستأنف عملها بعد انتهاء الحظر يوم الثلاثاء”.

وأشار مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني، إلى أن عدد من تلقوا التطعيم تجاوز 740 ألف جرعة، مؤكدا توزيع كل اللقاحات المفرج عنها من الرقابة التي كانت آخرها 500 ألف جرعة ونحو 27 ألف جرعة أخرى من لقاح فايزر مخصصة للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

ولفت اسميو إلى أنهم تلقوا وعودا من الحكومة بوصول أعداد أخرى من اللقاحات، منها مليون ونصف المليون جرعة، فضلا عن وعود إضافية كمبادرة من شركات كوفاكس بنحو 116 ألف، و43 ألف جرعة من استرازنكا وفايزر و284 ألف صيني، موضحا أن هذه الأرقام قد تقل أو تتغير تواريخ وصولها حسب ظروف الشركات.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قد أعلن في الثاني من أغسطس الجاري وصول أكبر كمية في مرة واحدة من جرعات التطعيم وقدرت بمليوني جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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