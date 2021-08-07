تقرير لبناني: التبو يعتبرون مسودة توزيع الدوائر الانتخابية في ليبيا “تمييز ‏عنصري”‏

أكد تقرير لبناني أن عدد كبير من أبناء التبو في ليبيا يعتبرون أن المسودة التي ‏تقدمت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتوزيع الدوائر ‏الانتخابية بمثابة “تمييز عنصري”.‏

ونشرت منصة “رصيف 22” اللبنانية، تقريرًا حول أزمة التبو، ووصفته بأنه أزمة ‏يعانيها جميعهم منذ بداية الانتخابات في عام 2012، وصولاً إلى ‏الانتخابات في 24 ديسمبر، مؤكدين أن المسودة الخاصة بتوزيع ‏الدوائر الانتخابية مُجحفة بصورة كبيرة لهم، وتحمل تمييزًا عرقيًا ‏كبيرًا.‏

وأشارت إلى أن تلك المسودة، أشعلت ما يشبه الرماد من قلب النار ‏الهادئة لدى قبائل التبو، الذين وصفهم التقرير بأنهم يعتبرون العدد ‏الأكبر من الأصوات في الجنوب، وأحد أهم الشعوب الأصلية في ‏المنطقة، وهو ما دفعهم إلى الخروج في احتجاجات رافضة للتمييز ‏المتكرر، والمُتعمد، من قبل المفوضية العليا للانتخابات، ‏لحقوقهم.‏

ولفت إلى أن مدينة ربيانة، كانت نقطة الشرارة التي أشعلت ‏غضب التبو، حيث لم تشملها المسودة بالمقاعد البرلمانية، أسوة ‏بسائر البلديات المحيطة، والتي تحمل عدد السكان نفسه‎.‎

وذكر أن سكان المدينة التي يقطنها أغلبية من التبو، لم يتفاجأوا بما ‏حدث، لأنهم اعتادوا على هذه السياسات التمييزية التي تستهدف ‏غالبية سكانها، ووصفوها بأنها تستهدف عرقهم، لحرمانهم من ‏فكرة حصولهم على مقعد في مجلس النواب، والتمتع بتمثيلٍ ‏برلماني‎.‎

وتحدث عن أن ما أثار غضب التبو أيضا حصول بلدية البوانيس، ‏ذات الغالبية العربية، والتي يساوي عدد سكانها عدد سكان بلدية ‏ربيانة، على مقعد، بينما حصلت مدينة مرزق، والتي تعد إحدى ‏المدن المركزية في الجنوب الغربي، على مقعدين، مثلها مثل وادي ‏عتبة التي عوملت كأنها مدينة مركزية، على الرغم من أنها بلدية ‏جانبية، أما بلدية القطرون، فقد حصلت على مقعد واحد فقط، ‏ملاحظين أن هناك قاسمًا مشتركًا بين البلديات التي حصلت على ‏كراسٍ أقل من المطلوب، وهو انتماء سكانها إلى التبو‎.‎

وذكر التقرير أن التظاهرات التي خرجت في ريبانة والكفرة، احتجاجًا ‏على تلك المسودة، جاء لأنها تتعارض مع القوانين المحلية ‏والدولية، وتشكل تعدياً صارخا على ممارسة التبو لحقوقهم المدنية ‏والسياسية، متهمين المفوضية بتحوير الأسلوب السائد تطبيقه في ‏الانتخابات وتغيير لوقع المنطقة في عملية إقصاء مقصودة لهم.‏

وتطرقت إلى أن نساء قبيلة التبو خرجوا أيضًا بتظاهرة نسائية، ‏منددين بإبعادهن وعدم تخصيص مقاعد للمرأة التباوية، وإقصائها ‏عن المقاعد العامة، معتبرين أن هذا تمييز متقاطع، وفق مفهوم تقاطع أشكال ‏التمييز الدولي.‏

وتحدث عن أن سكان التبو اعتادوا هذه السياسات منذ عام ‏‏2012، قائلاً: “في انتخابات المؤتمر الوطني العام، تم إلغاء أكثر من ألف ‏صوت من بلدية الكفرة، بحجة أن التسجيل غير سليم، وهذا كان ‏قبل أن يقترن التسجيل بالأرقام الوطنية، والذي يُعد مشكلة أخرى ‏بالنسبة للشعوب الأصلية في الجنوب، حيث كانت حجة إلغاء ‏الأصوات، أنها غير ليبية، حسب قرار المحكمة الابتدائية في الكفرة، ‏ما انتهى بغياب تمثيل الغالبية التباوية في البرلمان”.

وتطرقت إلى أن مسيرة نزاع التبو مع المؤسسات استمرت في عام ‏‏2014، حين قاطعوا انتخابات هيئة صياغة الدستور، بسبب عدم ‏وجود نص يذكر مسألة التوافق مع “الأقليات” العرقية، وساندتهم ‏في ذلك بقية الشعوب الأصلية مثل الأمازيغ، والطوارق، ولم ‏يصوتوا إلا بعد شهرين كاملين من انتخاب بقية الليبيين، بعد تعديل ‏الأساس القانوني، وإضافة مسألة وجوب التوافق مع المكونات ‏ذات الخصوصية اللغوية، والثقافية، وسط مقاطعة الأمازيغ مرة ‏أخرى، سواء بالأعضاء المرشحين، أو بالاقتراع، وجاءت هذه ‏الانتخابات المخصصة للشعوب الأصلية، بعد تعديل المؤتمر ‏الوطني العام لقانون الانتخاب، لإشراك “الأقليات”.‏

وأضاف: “كان يمكن للمفوضية أن تقوم بحجب نتائج ‏الانتخابات العامة في الجنوب، أو إلغاؤها، حتى يصوت التبو على ‏اختيار المقعدين المخصصين لهم، بسبب وجود كوتا خاصة بهم ‏حُدّدت بمقعدين، ويوجد مقعد آخر عام، للأعراق جميعها، حُرم ‏منه التبو، ولكن انتهت النتيجة باعتماد النتائج الانتخابية من دون ‏إشراكهم في التصويت للمقاعد العامة، وهذا إقصاء آخر يُضاف إلى ‏ما سبقه، ويُعد أيضًا مخالفة صريحة لقانون الانتخاب”‎.

واستمر التقرير في رصد مشاكل التبو بقوله: “في الانتخابات ‏البرلمانية أيضًا في نفس العام، عانت الكفرة من نفس المشكلة، ‏حيث تم تخصيص ثلاثة مقاعد للمنطقة، وشارك التبو في العملية ‏الانتخابية وسط مقاطعة الأغلبية العربية، فرفضت المفوضية ‏إعلان النتائج، بسبب غياب الأصوات العربية، وهو ما اعتبره ‏الكثيرون بأنهم بمثابة كيل بمكيالين”، مضيفًا: “تم استعمال حجة الحجب، ‏استناداً إلى عرق الفئة المقاطعة، ولم تفعله المفوضية عندما تم ‏حرمان التبو من التصويت للمقعد العام، في انتخابات هيئة صياغة ‏الدستور، في مارس 2014”.‏

واستدرك بقوله: “لم يسكت التبو عن قرار الحجب، ولجأوا إلى ‏قضاء محكمة الكفرة، ومن ثم حُولت القضية إلى محكمة أجدابيا، ‏وانتهت بقرار قبول المحكمة للنتائج التي لم تشارك فيها غالبية ‏الأصوات العربية، واضعةً المفوضية التي قررت حجب النتائج، ‏لعدم مشاركة الأصوات العربية، أمام سياسة الأمر الواقع في مسألة ‏قبول قرارهم‎.‎‏”‏

وواصل رصد مشاكل التبو، بقوله إنه في 2015، أي بعد مرور ‏عام على هذه الحادثة، فوجئ التبو بتعيين عضوين من مدينة ‏الكفرة، لم يشاركا في الانتخابات، على الرغم من وجود مرشحين ‏شاركوا فيها، وحصلوا على أصوات، ولكن استُبعدوا من التعيين، ‏لصالح تعيين أشخاص من الخارج، وهو الأمر الذي وصفه التقرير ‏بأنه يعد تمييزاً آخر مبنياً على العرق، وخرقاً واضحاً يضاف إلى ‏سجل الخروقات للقوانين الانتخابية‎.‎

وهاجم التقرير المفوضية، مؤكدًا أنها عندما أصدرت الدعاية ‏لتسجيل الناخبين كان مفتقرًا إلى الشمولية في التمثيل العرقي، بما ‏فيها لغات الشعوب الأصلية، وأشكال الشخصيات الظاهرة في ‏الوسائط البصرية، وجلهم من ذوي البشرة البيضاء، ولا وجود هناك ‏لأي شخصية سوداء البشرة، أو ترتدي “القربون”، أو الـ”أبي”، وهي ‏تلك الأزياء الخاصة التي يرتديها رجال التبو ونساؤهم.

وقال التقرير: “هذا التمييز، وهذا الاضطهاد، مترسبان منذ عهد القذافي، ولا يُعدّان جديدين على التبو”.

ونوه التقرير بالضرورة ملحة والقصوى، لأن تعيد ‏المؤسسات الليبية التفكير في ممارساتها، ومدى مراعاتها لحقوق ‏الإنسان، وترسيخ عدالة اجتماعية تقاطعية، حتى لا تتزايد الأحقاد، ‏ويتراكم التمييز، وتنتهي الأمور بانفجار شعبي موجه ضد هذه ‏المؤسسات.‏

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