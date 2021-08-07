تقرير لبناني: التبو يعتبرون مسودة توزيع الدوائر الانتخابية في ليبيا “تمييز ‏عنصري”‏

أكد تقرير لبناني أن عدد كبير من أبناء التبو في ليبيا يعتبرون أن المسودة التي تقدمت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتوزيع الدوائر الانتخابية بمثابة “تمييز عنصري”.
ونشرت منصة “رصيف 22” اللبنانية، تقريرًا حول أزمة التبو، ووصفته بأنه أزمة يعانيها جميعهم منذ بداية الانتخابات في عام 2012، وصولاً إلى الانتخابات في 24 ديسمبر، مؤكدين أن المسودة الخاصة بتوزيع الدوائر الانتخابية مُجحفة بصورة كبيرة لهم، وتحمل تمييزًا عرقيًا كبيرًا.
وأشارت إلى أن تلك المسودة، أشعلت ما يشبه الرماد من قلب النار الهادئة لدى قبائل التبو، الذين وصفهم التقرير بأنهم يعتبرون العدد الأكبر من الأصوات في الجنوب، وأحد أهم الشعوب الأصلية في المنطقة، وهو ما دفعهم إلى الخروج في احتجاجات رافضة للتمييز المتكرر، والمُتعمد، من قبل المفوضية العليا للانتخابات، لحقوقهم.
ولفت إلى أن مدينة ربيانة، كانت نقطة الشرارة التي أشعلت غضب التبو، حيث لم تشملها المسودة بالمقاعد البرلمانية، أسوة بسائر البلديات المحيطة، والتي تحمل عدد السكان نفسه.
وذكر أن سكان المدينة التي يقطنها أغلبية من التبو، لم يتفاجأوا بما حدث، لأنهم اعتادوا على هذه السياسات التمييزية التي تستهدف غالبية سكانها، ووصفوها بأنها تستهدف عرقهم، لحرمانهم من فكرة حصولهم على مقعد في مجلس النواب، والتمتع بتمثيلٍ برلماني.
وتحدث عن أن ما أثار غضب التبو أيضا حصول بلدية البوانيس، ذات الغالبية العربية، والتي يساوي عدد سكانها عدد سكان بلدية ربيانة، على مقعد، بينما حصلت مدينة مرزق، والتي تعد إحدى المدن المركزية في الجنوب الغربي، على مقعدين، مثلها مثل وادي عتبة التي عوملت كأنها مدينة مركزية، على الرغم من أنها بلدية جانبية، أما بلدية القطرون، فقد حصلت على مقعد واحد فقط، ملاحظين أن هناك قاسمًا مشتركًا بين البلديات التي حصلت على كراسٍ أقل من المطلوب، وهو انتماء سكانها إلى التبو.
وذكر التقرير أن التظاهرات التي خرجت في ريبانة والكفرة، احتجاجًا على تلك المسودة، جاء لأنها تتعارض مع القوانين المحلية والدولية، وتشكل تعدياً صارخا على ممارسة التبو لحقوقهم المدنية والسياسية، متهمين المفوضية بتحوير الأسلوب السائد تطبيقه في الانتخابات وتغيير لوقع المنطقة في عملية إقصاء مقصودة لهم.
وتطرقت إلى أن نساء قبيلة التبو خرجوا أيضًا بتظاهرة نسائية، منددين بإبعادهن وعدم تخصيص مقاعد للمرأة التباوية، وإقصائها عن المقاعد العامة، معتبرين أن هذا تمييز متقاطع، وفق مفهوم تقاطع أشكال التمييز الدولي.
وتحدث عن أن سكان التبو اعتادوا هذه السياسات منذ عام 2012، قائلاً: “في انتخابات المؤتمر الوطني العام، تم إلغاء أكثر من ألف صوت من بلدية الكفرة، بحجة أن التسجيل غير سليم، وهذا كان قبل أن يقترن التسجيل بالأرقام الوطنية، والذي يُعد مشكلة أخرى بالنسبة للشعوب الأصلية في الجنوب، حيث كانت حجة إلغاء الأصوات، أنها غير ليبية، حسب قرار المحكمة الابتدائية في الكفرة، ما انتهى بغياب تمثيل الغالبية التباوية في البرلمان”.
وتطرقت إلى أن مسيرة نزاع التبو مع المؤسسات استمرت في عام 2014، حين قاطعوا انتخابات هيئة صياغة الدستور، بسبب عدم وجود نص يذكر مسألة التوافق مع “الأقليات” العرقية، وساندتهم في ذلك بقية الشعوب الأصلية مثل الأمازيغ، والطوارق، ولم يصوتوا إلا بعد شهرين كاملين من انتخاب بقية الليبيين، بعد تعديل الأساس القانوني، وإضافة مسألة وجوب التوافق مع المكونات ذات الخصوصية اللغوية، والثقافية، وسط مقاطعة الأمازيغ مرة أخرى، سواء بالأعضاء المرشحين، أو بالاقتراع، وجاءت هذه الانتخابات المخصصة للشعوب الأصلية، بعد تعديل المؤتمر الوطني العام لقانون الانتخاب، لإشراك “الأقليات”.
وأضاف: “كان يمكن للمفوضية أن تقوم بحجب نتائج الانتخابات العامة في الجنوب، أو إلغاؤها، حتى يصوت التبو على اختيار المقعدين المخصصين لهم، بسبب وجود كوتا خاصة بهم حُدّدت بمقعدين، ويوجد مقعد آخر عام، للأعراق جميعها، حُرم منه التبو، ولكن انتهت النتيجة باعتماد النتائج الانتخابية من دون إشراكهم في التصويت للمقاعد العامة، وهذا إقصاء آخر يُضاف إلى ما سبقه، ويُعد أيضًا مخالفة صريحة لقانون الانتخاب”.
واستمر التقرير في رصد مشاكل التبو بقوله: “في الانتخابات البرلمانية أيضًا في نفس العام، عانت الكفرة من نفس المشكلة، حيث تم تخصيص ثلاثة مقاعد للمنطقة، وشارك التبو في العملية الانتخابية وسط مقاطعة الأغلبية العربية، فرفضت المفوضية إعلان النتائج، بسبب غياب الأصوات العربية، وهو ما اعتبره الكثيرون بأنهم بمثابة كيل بمكيالين”، مضيفًا: “تم استعمال حجة الحجب، استناداً إلى عرق الفئة المقاطعة، ولم تفعله المفوضية عندما تم حرمان التبو من التصويت للمقعد العام، في انتخابات هيئة صياغة الدستور، في مارس 2014”.
واستدرك بقوله: “لم يسكت التبو عن قرار الحجب، ولجأوا إلى قضاء محكمة الكفرة، ومن ثم حُولت القضية إلى محكمة أجدابيا، وانتهت بقرار قبول المحكمة للنتائج التي لم تشارك فيها غالبية الأصوات العربية، واضعةً المفوضية التي قررت حجب النتائج، لعدم مشاركة الأصوات العربية، أمام سياسة الأمر الواقع في مسألة قبول قرارهم.”
وواصل رصد مشاكل التبو، بقوله إنه في 2015، أي بعد مرور عام على هذه الحادثة، فوجئ التبو بتعيين عضوين من مدينة الكفرة، لم يشاركا في الانتخابات، على الرغم من وجود مرشحين شاركوا فيها، وحصلوا على أصوات، ولكن استُبعدوا من التعيين، لصالح تعيين أشخاص من الخارج، وهو الأمر الذي وصفه التقرير بأنه يعد تمييزاً آخر مبنياً على العرق، وخرقاً واضحاً يضاف إلى سجل الخروقات للقوانين الانتخابية.
وهاجم التقرير المفوضية، مؤكدًا أنها عندما أصدرت الدعاية لتسجيل الناخبين كان مفتقرًا إلى الشمولية في التمثيل العرقي، بما فيها لغات الشعوب الأصلية، وأشكال الشخصيات الظاهرة في الوسائط البصرية، وجلهم من ذوي البشرة البيضاء، ولا وجود هناك لأي شخصية سوداء البشرة، أو ترتدي “القربون”، أو الـ”أبي”، وهي تلك الأزياء الخاصة التي يرتديها رجال التبو ونساؤهم.
وقال التقرير: “هذا التمييز، وهذا الاضطهاد، مترسبان منذ عهد القذافي، ولا يُعدّان جديدين على التبو”.
ونوه التقرير بالضرورة ملحة والقصوى، لأن تعيد المؤسسات الليبية التفكير في ممارساتها، ومدى مراعاتها لحقوق الإنسان، وترسيخ عدالة اجتماعية تقاطعية، حتى لا تتزايد الأحقاد، ويتراكم التمييز، وتنتهي الأمور بانفجار شعبي موجه ضد هذه المؤسسات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك