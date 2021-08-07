سياسي تونسي: قواتنا أحبطت تسلل قيادي داعشي من ليبيا ‏بمساعدة عناصر إخوانية

أكد المحلل السياسي التونسي، نزار جليدي، أن السلطات التونسية، أحبطت محاولة تسلل القيادي الداعشي، أبو زيد التونسي إلى الأراضي التونسية، بعدما كان قادمًا من ليبيا بمساعدة عناصر تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين.
جليدي، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، قال: “بأنه تم القبض على القيادي الداعشي يوم الخميس الماضي، لافتًا إلى أن الحدود الشرقية التونسية، تشهد حالة من الاستنفار القصوى على مدار الأيام الماضية، لإحباط عملية التنسيق بين إخوان النهضة والعناصر الإرهابية القادمة من الخارج.”
وأكد أن “القوات التونسية رفعت درجات الاستعداد إلى القصوى، أمنيًا واستخباراتيًا، للتصدي لتلك المحاولات التي تستهدف ضرب أمن واستقرار البلاد رداً على قرارات لرئيس التونسي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه وكذلك إعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم داخل الدولة، وما تبعها من فتح ملفات فساد وتمويلات خارجية مُدان بها مجموعة من السياسيين”.
وذكر أن “القوات التونسية تنتشر بشكل كبير في منطقة رأس جدير في بن قردان، القريبة من الحدود الليبية، منوها إلى وجود تحركات التي تشهدها مدينة جنزور”، بحسب وصفه.
وتحدث أيضا عن “وجود نشاط مكثف من بعض المساجد الفرعية التابعة لحركة النهضة الإخوانية في عدة مناطق، من أجل توفير غطاء لتسرب قيادات داعش إلى تونس، ومن بينهم مسجد النور بمدينة الحمامات والذي تم شطبه من نقابة الأطباء عام 2008، بسبب اعتناقه لفكر السلفية الجهادية، وإدارته مدارس على نهج الجهاد الأفغاني”.
وتطرق إلى أن “حركة النهضة أعطت إخوان ليبيا الضوء الأخضر للتدخل في الشأن التونسي، لافتًا إلى أن ذلك يظهر جليا في تصريحات قيادات التنظيم الليبيون بوصف ما حدث في تونس بأنه انقلاب، وتهديدهم علناً بالتدخل لتصحيح الوضع”.
وأضاف جليدي: “نجحت القوات التونسية في توقيف عدد من قيادات حركة النهضة قبل مغادرة البلاد هرباً، وتم القبض على رجل أعمال مع عائلتهم قبل مغادرة البلد من المعبر الثاني من جهة ولاية تطاوين قرابة الجبل، بالإضافة إلى أنه تم توقيف عدد من العائلات الإخوانية قبل هروبهم خارج البلاد”.
وأتم بقوله “يجري حاليا تضييق الخناق على النهضة بعد سقوطها سياسياً وشعبياً ووضع قياداتها في مواجهة مع القضاء التونسي، لتحقيق العدالة، وهو ما قد يدفعها إلى خلق مساحات من العنف والصدام بالاعتماد على القوى الخارجية من أجل فرض نفسها على المشهد مجدداً”.
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