سياسي تونسي: قواتنا أحبطت تسلل قيادي داعشي من ليبيا ‏بمساعدة عناصر إخوانية

أكد المحلل السياسي التونسي، نزار جليدي، أن السلطات ‏التونسية، أحبطت محاولة تسلل القيادي الداعشي، أبو زيد ‏التونسي إلى الأراضي التونسية، بعدما كان قادمًا من ليبيا بمساعدة ‏عناصر تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين.‏

جليدي، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، ‏قال: “بأنه تم القبض على القيادي الداعشي يوم الخميس ‏الماضي، لافتًا إلى أن الحدود الشرقية التونسية، تشهد حالة من ‏الاستنفار القصوى على مدار الأيام الماضية، لإحباط عملية ‏التنسيق بين إخوان النهضة والعناصر الإرهابية القادمة من الخارج‎.”‎

وأكد أن “القوات التونسية رفعت درجات الاستعداد إلى القصوى، ‏أمنيًا واستخباراتيًا، للتصدي لتلك المحاولات التي تستهدف ضرب ‏أمن واستقرار البلاد رداً على قرارات لرئيس التونسي، بتجميد عمل ‏البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه وكذلك إعفاء رئيس الحكومة ‏وعدد من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم داخل الدولة، وما تبعها ‏من فتح ملفات فساد وتمويلات خارجية مُدان بها مجموعة من ‏السياسيين”‎.‎

وذكر أن “القوات التونسية تنتشر بشكل كبير في منطقة رأس جدير في ‏بن قردان، القريبة من الحدود الليبية، منوها إلى وجود تحركات التي ‏تشهدها مدينة جنزور”، بحسب وصفه‎.‎

وتحدث أيضا عن “وجود نشاط مكثف من بعض المساجد الفرعية ‏التابعة لحركة النهضة الإخوانية في عدة مناطق، من أجل توفير ‏غطاء لتسرب قيادات داعش إلى تونس، ومن بينهم مسجد النور ‏بمدينة الحمامات والذي تم شطبه من نقابة الأطباء عام 2008، ‏بسبب اعتناقه لفكر السلفية الجهادية، وإدارته مدارس على نهج ‏الجهاد الأفغاني”‎.‎

وتطرق إلى أن “حركة النهضة أعطت إخوان ليبيا الضوء الأخضر ‏للتدخل في الشأن التونسي، لافتًا إلى أن ذلك يظهر جليا في تصريحات قيادات ‏التنظيم الليبيون بوصف ما حدث في تونس بأنه انقلاب، ‏وتهديدهم علناً بالتدخل لتصحيح الوضع”‎.‎

وأضاف جليدي: “نجحت القوات التونسية في توقيف عدد ‏من قيادات حركة النهضة قبل مغادرة البلاد هرباً، وتم القبض على ‏رجل أعمال مع عائلتهم قبل مغادرة البلد من المعبر الثاني من جهة ‏ولاية تطاوين قرابة الجبل، بالإضافة إلى أنه تم توقيف عدد من ‏العائلات الإخوانية قبل هروبهم خارج البلاد”‏‎.‎

وأتم بقوله “يجري حاليا تضييق الخناق على النهضة بعد سقوطها ‏سياسياً وشعبياً ووضع قياداتها في مواجهة مع القضاء التونسي، ‏لتحقيق العدالة، وهو ما قد يدفعها إلى خلق مساحات من العنف ‏والصدام بالاعتماد على القوى الخارجية من أجل فرض نفسها على ‏المشهد مجدداً”.‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

