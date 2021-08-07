عبد السلام نصية: الميزانية يجب ألا تتعدى 76 مليار دينار

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن مشروع الميزانية لم يراع سعر الصرف المعتمد من قبل مصرف ليبيا المركزي ولا معدلات التضخم الاقتصادي ولا المستويات السعرية في السوق المحلية مقارنة بدخول الموظفين المتدنية بوجه عام.

وأضاف نصية في تصريحات إعلامية رصدتها “الساعة 24″، “كان يجب ألا تتعدى الميزانية مبلغ 76 مليار دينار على أقصى تقدير سواء أن لعمرها الزمني أو تجنبا لزيادة معدلات الانكماش الاقتصادي الذي سجله الاقتصاد المحلي على مدى السنوات العشر السابقة”.

وأشار النائب إلى أن الإنفاق الحكومي مستمر من قبل حكومة الوحدة الوطنية وفقا لمبدأ 12 على 1 سواء فيما يخص الباب الأول المرتبات أو الباب الثاني التسييري أو الباب الثالث التنمية المعني باستكمال المشاريع، الوارد في ميزانية العام 2020 .