وزارة الصحة تُعقّب على قرار مستشفى الجلاء بإغلاق أبوابه

طمأنت وزارة الصحة المواطنين بأنها قد اتخذت الإجراءات العاجلة لدعم مستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء في مدينة طرابلس، بكميات من الأكسجين قبل نفاد المخزون، وأن سيارات نقل الأكسجين في طريقها إلى المستشفى، كما أن المستشفى مستمر في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

تنويهات الوزارة جاءت عبر نشرها تصريحاً بخصوص إعلان مستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء، عن إغلاق أبوابه بسبب نقص الأكسجين، كما تضمن التصريح تأكيدات للدكتور طارق الغوج مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، بأن مخزون الأكسجين في مستشفى الجلاء يُقدّر بــ400 لتر، أي ما يكفي احتياج المستشفى لمدة يومين.

وأضافت الوزارة أن التصريح جاء بناءً على ما تم الوقوف عليه من قبل مكتب التفتيش بالإدارة، أثناء زيارته للمستشفى، والاطلاع على مخزونه من الأكسجين، حسب ما خلص إليه تنويه الوزارة بالخصوص.

وتأتي تنويهات الوزارة بعد أن ناشدت إدارة مستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء -في وقت سابق من نفس اليوم- وزارة الصحة وحكومة الوحدة الوطنية، سرعة تقديم إمدادات الأكسجين والمساعدة العاجلة قبل انهيار المنظومة الصحية. وذكرت إدارة المستشفى أنها تؤوي 20 طفلًا داخل قسم حديثي الولادة، إلى جانب الحالات الموجودة بقسم العناية الفائقة وهم بحاجة ماسّة إلى الأكسجين.

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