الزيغن.. أعمال إصلاح شبكة المياه

تقرير| 218

بعد فترة طويلة من انقطاع المياه عاشها سكان مدينة الزيغن الواقعة ضمن بلدية وادي البوانيس، تمت معالجة وإصلاح مشكلة انقطاع المياه وسط ترحيب الأهالي، فقد عادت المياه من جديد بعد أشهر من الانقطاع عانى فيها سكان عموم المنطقة ويلات توفيرها من خارج المنطقة.

أعمال الإصلاح بشبكة المياه تمت بالتنسيق والتعاون بين المجلس البلدي البوانيس ووحدة الزيغن بالشركة العامة للمياه ومديرية الأمن وعدد من المتطوعين من السكان في المنطقة لتشمل تغير مسار وحجم أنابيب نقل المياه.

هذه الأعمال هي ثمرة جهود المجلس البلدي والأهالي بانتظار معالجة باقي المشاكل التي تستهدف شبكة المياه في المنطقة لتعم المياه كامل الأحياء وتفرح بعودتها الجميع.

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