ليبيا الان

دغيم: الموقف الأمريكي قد يتغير تجاه إجراء الانتخابات المقبلة

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال  عضو مجلس النواب وعضو ملتقي الحوار السياسي زياد دغيم، إنه بعد الاطلاع بكثير من الاهتمام على تصريحات السفير الأمريكي ومبعوث البيت الأبيض إلى ليبيا، السيد “نورلاند”،  وبالتدقيق بين السطور أرى أن الموقف الأمريكي قد يتغير  نحو تفهم صعوبة إجراء انتخابات بالمقابل حساسية المرحلة في حالة التأجيل.

وأضاف دغيم في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، ما يتطلبه ذلك التأجيل للانتخابات الرئاسية المباشرة من ضرورة اتفاق الأطراف الليبية على هذا التأجيل وإجراء تعديلات ضرورية مصاحبة علي السلطة التنفيذية بما يضمن وحدة ليبيا واستقرارها وإجراء انتخابات في جو صحي سياسيا وأمنيا واقتصاديا وخدميا.

وتابع، بناء على التصريحات وقراءتي لها أوجه دعوة للسفير والمبعوث الخاص لعقد اجتماع من أجل التشاور وتقييم مقترحنا بالخصوص المقدم لملتقى الحوار السياسي عبر لجنة التوافقات.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • بالنسبة للعلاقات الليببة التركية ـ وخاصة بعد الهجمات علىـ طرابلس الليبية ـ التي دبرتها الحكومة القطرية االمصرية السعودية ـ لأدخال الأتراك للمنطقة الليبية وخاصة فالغرب الليبي ـ مع جماعات ارهابية تقوم بقتل وتهجير العمال الافريققين من البلاد ـ لأدخال شركات الاتراك ومحاولة اعطاء الفضل للاتراك وإيهام الناس بأنهم أنقذوا ليبيا من اللواء خليفة حفترـ وطبعا ماليحدث هي لعبة ومؤامرا ت وعدم إحترام السيادة الليبية .. باختصار وبالمنطق السياسي والدوبلوماسي ـ اذا كان أي دولة اشترت سلاح من اي ولة أخرى بصفقة تجارية .. والدوللة الاخرى قررت احتلالها اقتصاديا .. هذا يعي عدم أحترام المواثيق بين الدولتين من جهة الدولة التي تحاول ان تقول انها ستساعد ليبيا .
    ليبيا أشترت أسلحة ومعدات عسكرية من أمريكا ودول أخرى في النظام السابق وكان دخولهم للعمل وخروجهم في الأطار المسموح به وتبادل الاحترام والعلاقة بين الأدارة في امريكا والادارة في ليبيا أو الدارات الأخرى
    ـ دون تدخل لا دول عربية ولا صهيونية ولا تركية ولا أوروبية ولا شامية أولا خليجية . ولا أطماع استعمارية ولا أطماع استثمارية ولاغيره من هذه الترهات الواهية .
    يعني ما مصلحة الاتراك والاوروبين في التواجد في ليبيا ..؟!!
    إذا كان الليبيين يستطيعون عن الدفاع عن أنفيهم وبلادهم وإنقاذ علاقاتهم الدولية .

    رد

  • بالنسبة للعلاقات الليببة التركية ـ وخاصة بعد الهجمات علىـ طرابلس الليبية ـ التي دبرتها الحكومة القطرية االمصرية السعودية ـ لأدخال الأتراك للمنطقة الليبية وخاصة فالغرب الليبي ـ مع جماعات ارهابية تقوم بقتل وتهجير العمال الافريققين من البلاد ـ لأدخال شركات الاتراك ومحاولة اعطاء الفضل للاتراك وإيهام الناس بأنهم أنقذوا ليبيا من اللواء خليفة حفترـ وطبعا ماليحدث هي لعبة ومؤامرا ت وعدم إحترام السيادة الليبية .. باختصار وبالمنطق السياسي والدوبلوماسي ـ اذا كان أي دولة اشترت سلاح من اي ولة أخرى بصفقة تجارية .. والدوللة الاخرى قررت احتلالها اقتصاديا .. هذا يعي عدم أحترام المواثيق بين الدولتين من جهة الدولة التي تحاول ان تقول انها ستساعد ليبيا .
    ليبيا أشترت أسلحة ومعدات عسكرية من أمريكا ودول أخرى في النظام السابق وكان دخولهم للعمل وخروجهم في الأطار المسموح به وتبادل الاحترام والعلاقة بين الأدارة في امريكا والادارة في ليبيا أو الدارات الأخرى
    ـ دون تدخل لا دول عربية ولا صهيونية ولا تركية ولا أوروبية ولا شامية ولا خليجية . ولا أطماع استعمارية ولا أطماع استثمارية ولاغيره من هذه الترهات الواهية .
    يعني ما مصلحة الاتراك والاوروبين في التواجد في ليبيا ..؟!!
    إذا كان الليبيين يستطيعون عن الدفاع عن أنفسهم وبلادهم وإنقاذ علاقاتهم الدولية .

    رد