دغيم: الموقف الأمريكي قد يتغير تجاه إجراء الانتخابات المقبلة

قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقي الحوار السياسي زياد دغيم، إنه بعد الاطلاع بكثير من الاهتمام على تصريحات السفير الأمريكي ومبعوث البيت الأبيض إلى ليبيا، السيد “نورلاند”، وبالتدقيق بين السطور أرى أن الموقف الأمريكي قد يتغير نحو تفهم صعوبة إجراء انتخابات بالمقابل حساسية المرحلة في حالة التأجيل.

وأضاف دغيم في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، ما يتطلبه ذلك التأجيل للانتخابات الرئاسية المباشرة من ضرورة اتفاق الأطراف الليبية على هذا التأجيل وإجراء تعديلات ضرورية مصاحبة علي السلطة التنفيذية بما يضمن وحدة ليبيا واستقرارها وإجراء انتخابات في جو صحي سياسيا وأمنيا واقتصاديا وخدميا.

وتابع، بناء على التصريحات وقراءتي لها أوجه دعوة للسفير والمبعوث الخاص لعقد اجتماع من أجل التشاور وتقييم مقترحنا بالخصوص المقدم لملتقى الحوار السياسي عبر لجنة التوافقات.