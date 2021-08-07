«التعاونية لنقل النقط» توقف عملياتها تجاه الجنوب وتحدد 3 مطالب لاستئنافها

أعلنت الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته توقف نقل المحروقات لمناطق الجنوب اعتبارا من، اليوم السبت، وحتى إشعار آخر؛ محددة ثلاثة مطالب لاستئناف عملياتها.

وجاء إعلان الجمعية تنفيذا «لتوجيهات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في شهر مايو الماضي، وذلك بعد تعرض سائقيها لاعتداء مسلح بمنطقة براك الشاطئ من قبل بعض الخارجين عن القانون»، وفق بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأوضحت الجمعية أن هؤلاء الخارجين عن القانون «روعوا سائقيها وأجبروهم على النزول من مركباتهم في ساعات متأخرة من الليل، وأمطروهم بوابل من الرصاص علت رؤوسهم وتحت أقدامهم، وذلك أثناء تواجدهم بأحد الساحات بمنطقة براك الشاطي دون تصدى لأي من الجهات الأمنية المرافقة، والتي تبين عدم تسلحها أو من الجهات السيادية بالمنطقة التي وقفت عاجزة أمام ما يحدث».

– اعتصام لسائقي نقل الوقود.. وشركة البريقة تناشد الجهات الأمنية التدخل

وقالت إن «أفراد الحماية أو أعيان وأهالي منطقة براك الشاطي لم يتدخلوا لتهدئة روع السائقين أو جبر خواطرهم»، فيما أوضح السائقين أن «المرافقين الآمنين يبييتوهم في العراء بجانب أحد البوابات العسكرية والتي تقف عاجزة هي أيضا عن حمايتهم».

3 مطالب لاستئناف نقل المحروقات إلى الجنوب

وشددت الجمعية على ضرورة توفر الترتيبات الأمنية الحقيقية حتى تستأنف عملياتها من جديد، وتتمثل في: توفير أماكن انتظار أو مبيت مؤمنة تأمين حقيقي وتحت إشراف الأجهزة الأمنية، توفير قوة حماية من منطقة الشويرف إلى مستودع سبها تكون مجهزة، وتتبع أحدى الجهات الأمنية وأن يكون من بين عناصرها أبناء منطقة براك الشاطي لتوفير وتقديم التغطية والدعم الاجتماعي.

إضافة إلى ضرورة تواصل المسؤولين بالدولة مع إدارة الجمعية والمجلس البلدي مصراتة؛ وذلك لجبر خواطر السائقين، حيث أن «أعيان منطقة براك الشاطي كانوا قد تعهدوا سابقا للمجلس البلدي مصراتة بمسؤليتهم في حماية أبنائها ورد أي اعتداء قد يحدث للسائقين أثناء تنفيدهم للعمل».

وطالبت الجمعية نائب رئيس الوزراء بصفته المكلف ملف الجنوب بتحمل مسؤولياته واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات كفيلة بما يضمن حماية أرواح السائقين ومحاولة قبولهم مجددا العودة لاستئناف عمليات نقل الوقود.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا