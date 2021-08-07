“مدير إنتاج الكهرباء”: العجز في ليبيا 3 ألاف ميجاوات

قال مدير إدارة الإنتاج في الشركة العامة للكهرباء كمال ضو، إن الإنتاج الحالي للشبكة الكهربائية 5200 ميجاوات، واستهلاكنا وصل 8050 ميجاوات والعجز قرابة 3000 ميجاوات.

وتابع ضو، خلال لقاءه برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن ما نفذ من مشروعات الصيانة ضمن ميزانية خطة الطوارئ وصل 66% من إجمالي المبلغ، و ما تم إدخاله من وحدات إنتاجية في حدود 470 ميجاوات، كما أن محطة أوباري ستسهلك عند تشغيلها 35 ألف برميل من النفط الخام يوميا، والوحدة الأولى منها ستدخل خلال عشرة أيام.

واستطرد، هناك 300 ميجاوات جاهزة في أوباري، ولكن توجد مشكلة في خط نقل خط الفجيج الذي لم يُستكمل فيه العمل بمسافة 70 كيلومترا، مشيرا إلى أن الطاقة الكلية لمحطة أوباري تصل 640 ميجاوات، وما يُنقل منها حاليا 250 ميجاوات فقط، متابعا، بعض الشركات باشرت العمل قبل فتح الاعتماد المستندي برسالة حسن نوايا.