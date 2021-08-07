وزير الخارجية الأمريكي: نتفق مع الجزائر على ضرورة توحيد ليبيا دون التدخل الأجنبي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه متفق مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، على ضرورة أن «تكون ليبيا ذات سيادة، ومستقرة وموحدة دون تدخل أجنبي».

وذكرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، في بيان لها أمس الجمعة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن بلينكن ولعمامرة تحدثا هاتفيًّا «وناقشا مسائل إقليمية، لا سيما التطورات الحاصلة في تونس وليبيا والساحل».

وجاءت المحادثات الأمريكية الجزائرية مباشرة بعد اختتام لعمامرة جولة إقليمية، قادته إلى تونس مرتين في أقل من أسبوع، على خلفية التطورات السياسية في البلاد، إلى جانب زيارته كلًّا من إثيوبيا ومصر والسودان، حيث قدم مبادرة جزائرية لحل أزمة سد النهضة.