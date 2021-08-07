صمت المنفي واستدعاء الدبيبة لتركيا أحد أسباب إرتفاع قيمة الميزانية المقدمة من الدبيبة بسبب الديون الوهمية وفاتورة قتل الليبيين

كشفت مصادر مطلعة لقناتنا، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استدعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة للمجيئ لتركيا على خلفية الديون الوهمية وفاتورة قتل الليبيين.

المصادر، وفي تصريحات لقناتنا، أشارت إلى أن هذا الاستدعاء هو أحد أسباب إرتفاع قيمة الميزانية المقدمة الدبيبة، بسبب الديون الوهمية، مستنكرة صمت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في التجاوزات التي يقوم بها رئيس الحكومة.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، فإن رئيسها حضر ما أسمته “جلسة عمل” مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال الصديق الكبير.

واتفق الطرفان، بحسب المكتب الإعلامي، على معالجة المشاكل القائمة بشأن خطابات الضمان للشركات التركية المتعاقدة في ليبيا، والديون المتراكمة منذ عشرات السنوات.

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