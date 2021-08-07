الهادي عبد الكريم: “حفتر” الوحيد القادر على إنهاء سطوة المليشيات

قال الباحث السياسي الهادي عبد الكريم، إن “الأبواق الإخوانية المهاجمة للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي هي التي تروج لقادة ميليشيات وقادة إخوان منهم وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لتولي مناصب بالسلطة القادمة”.

وأشار عبد الكريم في تصريحات صحفية إلى أن “هؤلاء على يقين بأن حفتر هو الوحيد القادر على إنهاء سطوة المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بعد انتخابه؛ وذلك في أيام معدودة، خصوصا وأن الشرعية في ليبيا ستكون واحدة في حينها، والخاسر الوحيد والأكبر هو تنظيم الإخوان وميليشياته”.

وحددت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الاثنين المقبل موعدا نهائيا لتصويت ملتقى الحوار الليبي على القاعدة الدستورية التي من شأنها تنظيم الانتخابات المقرر عقدها ديسمبر القادم، والتي يعقد الليبيون عليها آمالا واسعة لتكون بداية إعادة توحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمصرفية والسياسية، بقدوم رئيس وحكومة يكتسبان شعبيتهما من الشعب مباشرة.

وبعثت تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بشأن الدور الذي يلعبه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، في توحيد الجيش، رسالة بإمكانية حلحلة أزمة ملف انقسام المؤسسات الليبية، فيما أثارت غضب تنظيم الإخوان الإرهابي والمليشيات التابعة له.