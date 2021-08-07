معتصم الحواز: الغرب الليبي لا ينعم بالأمن بسبب المليشيات 

أكد المحلل العسكري معتصم الحواز، أن الجيش الوطني الليبي نظامي يحمل مبادئ وأسسا عسكرية وعقيدة سليمة لم تشوبها أسس الفساد والتطرف.

وقال الحواز في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، رصدتها “الساعة 24”: “إذا قارنا الأوضاع في شرق ليبيا وغربها سنجد اختلافا كبيرا عسكريا وأمنيا؛ فحتى الآن لم ينعم الغرب الليبي الذي تسطير عليه المليشيات على الأمن، نظرا لغياب مؤسسة عسكرية هناك، بينما الوضع في الشرق الليبي هو الأفضل، فلم تجد في الشرق مليشيات تقاتل بعضها مثلما يحدث في الزاوية؛ نظرا لأن الجيش الليبي عمل السنوات الماضية على فكرة إنهاء أي وجود عسكري غير نظامي في المناطق التي يسيطر عليها”.

وبحسب الحواز، المتحدث السابق للشرطة العسكرية، إلى أن الجيش الوطني الليبي حتى الآن يسيطر على 70 % من الأراضي الليبية، ولولا قرار وقف إطلاق النار لبات الآن في طرابلس، وتعجب: “فكيف لقوة بهذا الشكل وهذا النظام وذو تواجد كبير في ليبيا ولا يستفاد في خبراتها لتنظيم عمل الجيش في البلاد؟”.

وعلق على تصريحات السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بشأن الدور الذي يلعبه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، في توحيد الجيش.

وقال الحواز إن “المسؤولين دائما في الولايات المتحدة لا يصدرون تصريحات من دون أن تكون مدروسة بشكل سليم، وعرضت على جهات هناك لدعم هذه الفكرة”.