حملة تطعيم مفتوحة ضد «كورونا» في طبرق

أعلنت اللجنة العليا للتطعيمات ببلدية طبرق، السبت، تعلن انطلاق الحملة المفتوحة للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد».

وانطلقت الحملة بعد صلاة العصر بميدان طبرق واستمرت حتى آذان العشاء، واستهدفت المواطنين والمقيمين بالبلدية سواء كانوا مسجلين في منظومة التطعيمات أو غير مسجلين، وفق تصريحات نقلتها إدارة الخدمات الصحية بالمدينة عن مدير اللجنة العليا للتطعيمات عبدالمنعم اسويكر.

– بالصور: انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في طبرق

وحدد اسويكر ثلاث وثائق يجب تقديمها قبل تلقى اللقاح وهي «الرقم الوطني، رقم القيد العائلي، ورقم جواز السفر إن وجد»، داعيا المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي خلال هذه العملية.

ومطلع أغسطس الجاري، أطلق مركز طبرق الطبي، حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا»، استهدفت المواطنين من سن 18 سنة أو أكثر، وذلك بعد وصول شحنة لقاح إلى البلدية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا