أكار : سنواصل دعم الليبيين ولا تهمنا حملات التشهير

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن أنقرة عازمة على مواصلة الوقوف إلى جانب ليبيا وأذربيجان لدعم قضيتهما.

أكار قال، في تصريحات تتزامن مع زيارة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة إلى تركيا، أن جنودهم ليسوا أجانب في ليبيا، وإنما يواصلون أنشطتهم هناك بدعوة من الحكومة.

وأكد أنه ينبغي على الجميع إدراك وجود تعاون عسكري وتعليمي، واستشارات تقدمها تركيا لصالح الحكومة وفقًا للتفاهمات بين الطرفين.

وشبّه أكار ما تقوم به بلاده في ليبيا بما تفعله الدول الأخرى في مهام مختلفة، لكنهم يصرون على عدم فهمه لأنهم يبذلون قصارى جهدهم للتشهير بتركيا، مشيرًا إلى أن هذا التشهير و حملات التضليل ليست لها أي قيمة، حسب وصفه.

وكان رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة التقى، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة التركية أنقرة، وزير الدفاع التركي ورئيس الاستخبارات بشكل منفصل.

ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل بخصوص فحوى ما دار في اللقاءين.

جدير بالذكر أنه وبموجب اتفاق 2019 الذي اتفقت عليه أنقرة وحكومة الوفاق الوطني، طالبت تركيا بحقوق أكبر في مناطق شاسعة من البحر الأبيض المتوسط لكنها واجهت تحديات من قبل دول أخرى بما في ذلك اليونان.

كما وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني اتفاقًا عسكريًا إلى جانب اتفاق الحدود البحرية الذي منح أنقرة المزيد من الحقوق لاستكشاف الطاقة في البحر المتوسط في نوفمبر 2019.