عميد بلدية بني وليد يحذر من كارثة بسبب نقص الأكسجين في مراكز العزل

أخبار ليبيا 24

طالب عميد بلدية بني وليد، يونس العزوزي، وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تزويد مركز العزل في البلدية بالأكسجين الطبي اللازم لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وقال في تسجيل نشرته البلدية عبر صفحتها بـ فيسبوك، الجمعة، إن هناك عدد كبير من الحالات التي تحتاج إلى الأكسجين غير الكافي، محذرا من تحول الأمر إلى كارثة صحية، مع حاجة الحالات المصابة التي تعالج في المركز وفي المنازل إليه.

وشدد على ضرورة أن يقدم المساعدة كل من يقدر عليها، وخاصة وزير الصحة، والحكومة، مشيرا إلى إرسال كميات غير كافية للمركز. محملا المسؤولية لوزير الصحة علي الزناتي عن هذا الوضع.