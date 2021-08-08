وزارة الصحة تؤكد بدء إرسال كميات من الأكسجين إلى مستشفى الجلاء بطرابلس

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أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنها اتخذت الإجراءات العاجلة لتزويد مستشفى الجلاء للنساء والولادة بالعاصمة طرابلس بكميات من الأكسجين قبل نفاد المخزون بالمستشفى.

جاء ذلك، على خلفية إعلان إدارة المستشفى عن إغلاق أبوابه بسبب نقص الأكسجين.

وأكدت الوزارة، أن سيارات نقل الأكسجين في طريقها إلى المستشفى، كما أن المستشفى مستمر في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

ونقلت الوزارة، عن الدكتور طارق الغوج، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، قوله: “إن مخزون الأكسجين بمستشفى الجلاء للنساء والولادة يقدر بـ 400 لتر، أي ما يكفي احتياج المستشفى لمدة يومين”.

وأوضحت الوزارة، أن هذا التصريح جاء بناء على ما تم الوقوف عليه من قبل مكتب التفتيش بالإدارة أثناء زيارته للمستشفى والاطلاع على مخزونه من الأكسجين.