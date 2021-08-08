نصية: الميزانية يجب ألا تتعدى 76 مليار دينار على أقصى تقدير

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن مشروع الميزانية لم يراع سعر الصرف المعتمد من قبل مصرف ليبيا المركزي ولا معدلات التضخم الاقتصادي ولا المستويات السعرية في السوق المحلية مقارنة بدخول الموظفين المتدنية بوجه عام.

نصية، وفي تصريحات إعلامية، أضاف: “كان يجب ألا تتعدى الميزانية مبلغ 76 مليار دينار على أقصى تقدير سواء أن لعمرها الزمني أو تجنبا لزيادة معدلات الانكماش الاقتصادي الذي سجله الاقتصاد المحلي على مدى السنوات العشر السابقة”.

وأشار نصية إلى أن الإنفاق الحكومي مستمر من قبل حكومة الوحدة الوطنية وفقا لمبدأ 12 على 1 سواء فيما يخص الباب الأول المرتبات أو الباب الثاني التسييري أو الباب الثالث التنمية المعني باستكمال المشاريع، الوارد في ميزانية العام 2020 .

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