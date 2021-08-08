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ضبط 500 كيلو مخدرات بأجدابيا متجه من سبها إلى طبرق

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع أجدابيا، بالمنطقة الشرقية من ضبط شحنة مخدرات  متجه من  سبها إلى طبرق تزن خمس قناطر (500 ك)  في شاحنة نقل وهي الضبطية الثالثة  للمكتب خلال شهر.

وقالت الإدارة في إيجاز صحفي،  تقدر إجمالي الضبطيات  اثنين  طن ومئاتان كيلو  ( 20200 ك) ولم تكن هذه الضبطيات محض الصدفة  بل كانت تنسيق متكامل بين فروع ومكاتب مكافحة المخدرات بروح الفريق الواحد، موجة الشكر إلى الإدارة العامة وإدارات فروع المنطقة الشرقية  وفرع أجدابيا ومكتب جمع الاستدلال والشكر، وأيضا لأعضاء الإدارة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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