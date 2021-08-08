وزارة الصحة: مصر ترسل الشحنة الثالثة من امدادات الأكسجين السائل إلى المنطقة الغربية

قالت وزارة الصحة، إنه بناءً على الاتفاقية المبرمة بين وزير الصحة علي الزناتي مع وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في العشرين من شهر أبريل المنصرم؛ بشأن تزويد الجانب الليبي بإمدادات الأكسجين الطبي المسال، استجابةً للوضع الطارئ لجائحة فيروس كورونا المستجد، وصل السبت الشحنة الثالثة من غاز الأكسجين الطبي المسال، والتي تُقدر ب 100,000 لتر، قادمة من جمهورية مصر العربية.

وتابعت الوزارة في إيجاز صحفي، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الصحة لإيجاد الحلول العاجلة لمشكلة الأكسجين بمراكز العزل، خاصة بالمنطقة الغربية.

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