نشطاء وادي الشاطئ: نحمّل حكومة الوحدة ووزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن نقص الأمصال الخاصة بلسعة العقرب

أصدر مجموعة من نشطاء وادي الشاطئ، السبت، بياناً بخصوص حالات الوفاة في المنطقة الناتجة عن انعدام المصل الخاص بلسعة العقرب.

النشطاء، وفي بيانهم الذي اطلعت عليه قناتنا، حمّلوا حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن نقص الأمصال الخاصة بلسعة العقرب الأمر الذي أدى إلى وفاة أحد الاطفال في وادي الشاطئ وهو ليس الطفل الأول ونتمنى أن يكون أخر طفل يفارق الحياة نتيجة عدم توفر المصل الخاص بلسعة العقرب.

وطالب النشطاء حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة، بفتح تحقيق حول واقعة انعدام مصل العقرب في المنطقة الجنوبية عامة والشاطئ خاصة، والعمل على توفير المصل الخاص بلسعة العقرب في كافة المستشفيات العامة في المنطقة الجنوبية.

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