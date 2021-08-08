اليوم.. «النهر الصناعي» يبدأ أعمال صيانة المسار الشرقي

يبدأ جهاز النهر الصناعي، اليوم تنفيذ أعمال الصيانة للمسار الشرقي، بعد نقل المعدات اللازمة إلى موقع العمل، أمس.

وقال الجهاز، في بيان سابق، إن هناك متابعة من إدارة منظومة الحساونة- سهل الجفارة، حيث جرى عقد عــدة اجتماعات فنية مع شـركة النهــر لتصنيع الأنابيب والإنشاء وإعــداد خطة عمل شملت المــواد الضـرورية و الاحتياجات اللوجستية المطلــوبة للبـدء بإجــراء أعمــال الصيانة للمسار.

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وقال مدير إدارة المنطقة الشمالية المهندس محمود أبوعائشة، رئيس فريق عمـل الصيانة، إن كل الآليات والمعدات والمواد اللازمة للصيانة جاهــزة وتم نقلها إلى مــوقع العمل، على أن يتم إعادة ضخ المياه بالمسار الشرقي في أقرب وقت.

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